Mobilität in Stuttgart: OB Nopper fordert Studie zur Burgholzhof-Seilbahn

Deutlich wie noch selten zuvor, hat sich OB Frank Nopper zur Seilbahn am Burgholzhof bekannt – und zu seiner eigenen Überraschung Schnittmengen mit den Grünen entdeckt.
Sollte in Stuttgart jemals eine Luftseilbahn das Netz des öffentlichen Nahverkehrs ergänzen, so hätte die Linie zwischen dem Pragsattel und dem Robert-Bosch-Krankenhaus nach Stand der Dinge gute Aussichten, den Auftakt zu machen. Beim Sommerempfang der Rathausgrünen hat sich OB Frank Nopper jüngst dafür ausgesprochen, dieser Verbindung die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Das dürfte als Fingerzeig verstanden werden, wo die Planer im Rathaus nach langen grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Luftseilbahn nun konkreter hinschauen werden.