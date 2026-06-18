Mobilität in Stuttgart: 2200 Bürger beteiligen sich an neuem Radverkehrskonzept

Die Stadt Stuttgart überarbeitet ihr 17 Jahre altes Konzept. 4800 Routenvorschläge und Hinweise zu häufig genutzten Wegen gingen ein. Die Auswertung läuft, Ergebnisse gibt es 2027.

Die Stadt Stuttgart überarbeitet ihr 17 Jahre altes Radverkehrskonzept grundlegend und hatte Bürger aufgerufen, sich im Internet mit ihren Ideen einzubringen. An der Beteiligung, die vom 30. April bis 5. Juni lief, haben rund 2.200 Menschen teilgenommen und etwa 4.800 häufig genutzte Wege sowie Routenvorschläge angegeben. Die Planer im Amt für Stadtplanung und Wohnen werten „die hohe Zahl der Rückmeldungen als großen Erfolg“ – insbesondere, weil die Teilnehmer ihre Hinweise in einer digitalen Stadtkarte eintragen mussten.

Noch gibt die Verwaltung keine häufig genannten Problemstellen oder Verbesserungsvorschläge heraus. Zunächst wertet eine Fachabteilung die Daten aus und fasst sie zusammen. Die Auswertung der Online-Beteiligung wird nun in Workshops mit (Radverkehrs-)Verbänden, lokalen Initiativen, Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorstehern sowie den Nachbarlandkreisen besprochen und weiterentwickelt.

Zunächst werden Bezirksbeiräte informiert

„Im Herbst 2026 und im ersten Halbjahr 2027 berichten die Planenden in den Bezirken und im Beirat Mobilität über den aktuellen Stand. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und öffentlich beworben“, sagt ein Stadtsprecher. Voraussichtlich im Herbst 2027 wird das neue Radverkehrskonzept bei einer öffentlichen Abschlussveranstaltung vorgestellt.

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Im Vorfeld hatten Rad-Initiativen Kritik an der Bürgerbeteiligung geäußert. Sie bemängelten, dass die Probleme längst bekannt seien und notwendige Maßnahmen durch den Prozess verzögert werden könnten. Das Amt für Stadtplanung und Wohnen versichert, dass bereits vorliegende Erkenntnisse in die Bearbeitung einfließen würden. „Dazu gehören unter anderem Schulwegbefragungen, die Mapathons des ADFC sowie Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, beispielsweise über die Gelben Karten“, so der Stadtsprecher, der betont, dass die Fortschreibung des Radverkehrskonzepts laufende Projekte nicht ausbremsen werde. Planung und Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen werden parallel weiter vorangetrieben. Zahlreiche Projekte befinden sich derzeit in der Vorplanung, in der Bauvorbereitung oder bereits im Bau.“

Wertvolle Hinweise zu gewünschten Radrouten

Zugleich sei es bei einem Konzept dieser Größenordnung nicht nur üblich, die Bürger zu beteiligen, sondern auch wichtig. „Wir erwarten dadurch wertvolle Hinweise zu genutzten und gewünschten Radrouten, zu örtlichen Gegebenheiten und zum allgemeinen Stimmungsbild rund um den Radverkehr in Stuttgart“, heißt es vom Amt für Stadtplanung und Wohnen.

„Das bestehende Konzept aus dem Jahr 2009 werde weiterentwickelt, weil sich der Radverkehr in den vergangenen Jahren stark verändert habe. Es gibt strengere gesetzliche Vorgaben für den Radverkehr, das Mobilitätsverhalten der Bürger hat sich weiterentwickelt. Deshalb sind Anpassungen notwendig“, so der Stadtsprecher nach Rücksprache mit Amtsvertretern. Genauer betrachtet werden künftig unter anderem Themen wie Fahrradparken und die Führung des Radverkehrs an Baustellen. Ziel ist ein gemeinsames Leitbild für die Jahre 2035 und 2050. „Ein Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der Umsetzungs- und Priorisierungskriterien. So können wichtige Projekte für den Radverkehr schneller umgesetzt und Synergien besser genutzt werden.“