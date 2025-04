Mobilität in Stetten/Beinstein: Stufenfreies Einsteigen geht nun auf Gleis 1

6 An Gleis eins in Stetten-Beinstein geht es nun ohne den Spalt in die S-Bahn. Auch die Bahn Richtung Filderstadt hält hier. Foto: Eva Schäfer

An der S-Bahn-Station Stetten/Beinstein erleben die Fahrgäste an Gleis eins schon, wie es sich ohne den gefährlichen Spalt anfühlt. Am Freitag, 11. April, soll auch das Gleis 2 fertig sein.











Bagger und andere große Maschinen sind am gegenüberliegenden Gleis im Einsatz – die Fahrgäste an Gleis eins am S-Bahn-Halt in Stetten/Beinstein haben die Baustelle gut im Blick, die ihnen derzeit einiges an Zeit und Geduld abverlangt. Die S-Bahn-Haltestelle wird modernisiert und umgebaut, sodass ein stufenfreies Einsteigen in den S-Bahn-Wagen möglich ist. „Das ist schon ein Riesenvorteil, dass der große Spalt nun verschwindet“, sagt eine Frau am Gleis.