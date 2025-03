Mobilität in Renningen: Vertrag für E-Scooter-Verleih wird bis 2026 verlängert

1 Für manche ein Ärgernis, für andere eine zusätzliche Option in Mobilitätsfragen: die E-Scooter der Firma Zeus in Renningen. Foto: Simon Granville

„Die Älteren sind gefährdet, die Jugend soll sich mehr bewegen": So etwa lauten die Argumente gegen die E-Scooter in Renningen. Dennoch gibt der Renninger Gemeinderat jetzt grünes Licht für eine Vertragsverlängerung mit der Verleihfirma Zeus.











Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mit 18 208 Ausleihen und insgesamt 24 650 gefahrenen Kilometern im Jahr 2024 stellen E-Scooter für viele Menschen in Renningen ein wichtiges Transportmittel dar. Vor zweieinhalb Jahren hatte die Stadt das Leihsystem gestartet. Bis zu 75 E-Scooter kommen seitdem in der Rankbachstadt zum Einsatz. Vor allem an den Bahnhöfen werden viele Fahrten begonnen oder beendet. Außerdem wird das Angebot häufig beim Einkaufszentrum Süd und in der Voithstraße genutzt, in der viele Geflüchtete wohnen. Auch Mitarbeiter der Firma Bosch nutzen die E-Roller, um von den Bahnhöfen zum Arbeitsplatz und zurück zu gelangen.