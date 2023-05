1 Die Scheibe am Echterdinger Haltepunkt Stadionstraße wurde beschmiert. Foto: /Philipp Braitinger

Vandalismus ist ein Problem am Mobilitätspunkt Stadionstraße. Mit einer Videoüberwachung soll dem Treiben nun Einhalt geboten werden.









Die Schäden waren kürzlich wieder unübersehbar: Der Reparaturservicepunkt für Fahrräder mit Werkzeugen und Luftpumpe war nicht mehr richtig nutzbar. Die Glasscheiben wurden beschmiert und der Essensautomat mit regionalen Lebensmitteln wegen Beschädigung kurzzeitig abgebaut. Auch die Literatur aus dem öffentlichen Bücherschrank wurde schon einmal über den Vorplatz der U-Bahnhaltestelle verteilt. Kurzum: Der Mobilitätspunkt Stadionstraße in Echterdingen hat ein Vandalismusproblem. Während einer Gemeinderatssitzung regte der Grünen-Fraktionsvorsitzende David Armbruster an, über eine Videoüberwachung nachzudenken. „Das hätte eine abschreckende Wirkung“, sagt er. Denn die Sachbeschädigungen seien das eine. Ein schwindendes Sicherheitsgefühl sei das andere. Spätestens an dunklen Winterabenden könnte der Gedanke an ein Ein- oder Aussteigen an der abgelegenen Haltestelle der U 6 für Unbehagen sorgen, dem man mit dem Umstieg ins eigene Auto entkommen könnte. „Es fehlt die soziale Kontrolle“, sagt Armbruster.