5 Fußgänger, Autos, Radfahrer – in der Hinteren Straße im Fellbacher Rathauscarrée ist auch wegen der Markthalle viel los. Die Straße ist eine Einbahnstraße. Foto: esc

Passanten und Anwohner klagen darüber, dass einige Rowdys auf dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sind. Sie fahren auf dem Gehweg oder entgegen der Einbahnstraße und gefährden andere und sich selber. Was kann die Kommune dagegen machen?











Uwe Sachs hat in einem Fellbacher Café an der Hinteren Straße Platz genommen und demonstriert an diesem Nachmittag, was ihm immer wieder Bauchschmerzen bereitet: „Schauen Sie, das war mal wieder ganz knapp“, sagt er. Er meint damit einen jungen Mann auf einem Rad, der fast akrobatisch um die Passanten auf dem Gehweg kurvt, dann ein Stück auf die Straße wechselt und dann im Rathausinnenhof aus den Augen ist. „Das hier ist eine Einbahnstraße“, sagt Uwe Sachs, „der Radler war wie viele andere in verkehrter Richtung unterwegs.“