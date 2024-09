Mobilität im Rems-Murr-Kreis: Wann läuft der Aufzug in Waiblingen wieder?

1 Nur über die Treppen sind Gleis 6 und 7 in Waiblingen derzeit erreichbar. Foto: Eva Schäfer

Seit Mai wird die Aufzugsanlage am Waiblinger Bahnsteig der Gleise 6 und 7 erneuert. Die Bahn teilt mit, wann die Arbeiten beendet sein sollen – und wie und wo es mit Sanierungen in der Region weitergeht.











Eine Hürde am Bahnhof in Waiblingen ist es schon seit Monaten für Gehbehinderte, Familien mit Kinderwagen, Reisende mit schwerem Gepäck oder Radler mit E-Bike, auf das Gleis 6 und 7 zu gelangen. Für manche Menschen mit Handicap oder Rollstuhlfahrer ist das Gleis auch gar nicht mehr erreichbar – und die Bahn verweist auf Umwege. Seit Mitte Mai wird die Aufzugsanlage ausgetauscht. Nun zeichnet sich aber ein Ende der Arbeiten ab. „Der Aufzug in Waiblingen läuft voraussichtlich Ende des Monats wieder. Wir sind in den Endzügen der Arbeiten“, teilt eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage mit. In Waiblingen wurden zuvor die beiden Aufzüge am Bahnhofsvorplatz und am Gleis 1 ausgetauscht. Insgesamt investieren Bahn und Bund nach Angaben der Bahn insgesamt rund 640 000 Euro in die Maßnahme.