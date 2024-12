Mobilität im Rems-Murr-Kreis: Samstags rollen noch im Dezember mehr S-Bahnen

Eine Pendlerin aus Schorndorf freut sich schon darauf, dass der Takt samstags bei der S-Bahn verstärkt werden soll. „Das ist prima, gerade am Samstag möchte man doch die eine oder andere Veranstaltung besuchen“, sagt sie. Bisher rollen die S-Bahnen am Wochenende nur im Halbstunden-Takt. So fährt beispielsweise die S2 von Schorndorf-Weiler um 11.51 oder 12.21 Uhr Richtung Stuttgart. Die Zwischenzeiten wie sie es unter der Woche gibt werden samstags und sonntags nicht bedient.

S-Bahn Stuttgart samstags im 15-Minuten-Takt

Das soll sich zum Fahrplanwechsel ab Sonntag, 15. Dezember, ändern. Die S-Bahn Stuttgart kehrt im Fahrplan 2025 nach einjähriger Unterbrechung samstags zum 15-Minuten-Takt zurück. Die Taktverdichtung ist in der VVS-App bereits eingepflegt: So rollt beispielsweise am Samstag, 21. Dezember, die S2 ab Weiler/Rems um 11.51, 12.06, 12.21 und 12.36 Uhr. Alle S-Bahnen der Linien S1 bis S6 haben dann an den Samstagen einen einheitlichen Viertelstundentakt, der tagsüber durchgängig zwischen 8.30 und 20.30 Uhr gefahren wird.

Aber auch montags bis freitags soll es für die Fahrgäste wieder mehr dichtere Taktzeiten geben. Der Übergang vom Viertel- in den Halbstundentakt ist im neuen Fahrplan erst am Abend um 20.30 Uhr und damit eineinhalb Stunden später als bisher, wie die Bahn mitteilt. Die S1 bis S6 fahren damit tagsüber wieder durchgängig von 6 bis 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. „In dieser Zeit setzt die S-Bahn Stuttgart auf allen Linien Züge in maximaler Zuglänge ein“, heißt es außerdem, um Gedränge zu vermeiden.

Ab Sonntag, 15. Dezember, soll die S-Bahn wieder zwischen Marbach (Neckar) und Backnang rollen. Nach dem Starkregen Ende Juni, bei dem durch Erdrutsche die „kleine Murrbahn“ erheblich zerstört wurde, hat die Bahn die Gleisanlagen mit umfangreichen Reparaturmaßnahmen instandgesetzt.

Eine Visualisierung des neuen Mehrzweckabteils, das es in jedem Fahrzeug in der Mitte zweimal geben wird. Foto: Visualisierung „neomind“

Außerdem fährt ab Ende des Jahres das erste Fahrzeug mit Redesign im S-Bahn-Netz. Das bedeutet: Es gibt mehr Platz für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder. Statt bisher nur an den Enden der Fahrzeuge haben die modernisierten S-Bahnen in der Mitte zwei zusätzliche Mehrzweckabteile. Aber Bahnreisende müssen schon Anfang des Jahres 2025 wieder gute Nerven mitbringen: Dann wird die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen erneut komplett gesperrt.

Diese Sperrung liegt in den Schulferien, anders als bei den letzten Bauarbeiten zwischen Cannstatt und Stuttgarter Hauptbahnhof im November. Die Sperrung dauert von 3. Januar (23 Uhr) bis 8. Januar (0 Uhr). Grund sind Arbeiten für den Digitalen Knoten Stuttgart. Die Linien S2 und S3 zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt fallen dann komplett aus, es gibt dann einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt. S2 und S3 rollen nur im 30-Minuten-Takt und enden in Waiblingen. Infos unter www.s-bahn-stuttgart.de.