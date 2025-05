Mobilität im Rems-Murr-Kreis: Neues Design in der S-Bahn – und mehr Platz für Räder

1 Pendler der S2 konnten vor Kurzem in den neu gestalteten S-Bahn-Wagen mit mehr Platz für Gepäck, Räder und Co. Platz nehmen. Foto: Eva Schäfer

Vor Kurzem rollten auf der S-Bahn-Linie S2 Wagen im neuen Outfit, die auch mehr Platz für Räder und Kinderwagen bieten. Doch warum war der Einsatz eher eine Ausnahme?











Die Farbe des Polsters ist ein dunkles Blau, das Abteil ist geräumiger und die Monitore mit den Infos sind über die einzelnen Wagen in der Mitte angebracht. Vor Kurzem fiel den Fahrgästen in der S-Bahn-Linie 2 auf ihrer Fahrt zwischen Schorndorf in Richtung Fellbach auf, dass sich das Outfit der Wagen etwas verändert hatte. „Wow, die neue Bahn ist cool“, sagten einige junge Fahrgäste, die am Halt in Winterbach warteten, offensichtlich recht angetan.