In die S-Bahn ohne Hürden

Der Abstand zwischen Bahnsteig und S-Bahn-Wagen ist für Reisende eine Hürde.

An den S-Bahn-Stationen Stetten-Beinstein und Grunbach werden die Bahnsteige erhöht – das bringt zunächst Einschränkungen auf der Strecke mit sich.











Viele Pendler kennen die Hürde, wenn der Abstand zwischen dem Bahnsteig und dem S-Bahn-Wagen hoch ist. So etwa auch an der S-Bahn-Haltestelle in Weiler/Rems, zu der zwar eine Rampe führt, dann aber die Einstiegshöhe ein Hindernis für Rollstuhlfahrer und andere mobilitätseingeschränkte Menschen darstellt.