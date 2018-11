Mobilität im Kreis Ludwigsburg Jetzt sind auch die Pedelecs am Start

Von Susanne Mathes 09. November 2018 - 17:00 Uhr

In der Ludwigsburger Groenerstraße gibt es allein zwei Regiorad-Stationen. Mittlerweile können die Nutzer auch Pedelecs nutzen. Foto: factum/Bach

Das interkommunale Radverleihsystem Regiorad Stuttgart hat neben den herkömmlichen Rädern jetzt auch E-Bikes im Angebot. Im Kreis Ludwigsburg werden es zu Beginn des kommenden Jahres rund 100 Pedelecs sein.

Kreis Ludwigsburg - Verwaist steht das Nextbike-Häuschen am Ludwigsburger Bahnhof. Die Leih-Pedelecs des Leipziger Anbieters sind weg, „verbliebene private Räder werden durch unser Service-Team bei der Kommune abgegeben und können mit einem Besitz-Nachweis abgeholt werden“, informiert ein Zettel mit Trauer-Smiley, der an getönten Glastür angeheftet ist, die bisherigen Kunden.

Bei der Stadt Ludwigsburg sind aber keine verwaisten E-Bikes abgegeben worden. Und des ehemaligen Anbieters Leid ist des neuen Anbieters Freude: Das interkommunale Verleihsystem Regiorad Stuttgart brummt. Die Deutsche Bahn Connect – sie hatte die Ausschreibung für den Leihrad-Verbund gewonnen – verzeichnet mehr als 21 000 Kunden im Großraum Stuttgart.

Testphase mit Kinderkrankheiten

Gerade das Radeln von einer Kommune in eine andere dürfte durch die Pedelecs an Attraktivität gewinnen, die jetzt zu den rund 700 normalen Fahrrädern in der Region hinzugekommen sind – falls die in der Startphase aufgetretenen Kinderkrankheiten ausheilen. Etwa, dass sich Akkus nicht aufladen oder die Regiorad-App einen anderen Ladestand anzeigt als das Pedelec-Display selbst. „Alle Beteiligten sind noch in der Beobachtungs- und Testphase“, sagt ein Bahnsprecher dazu. „Die Leihräder werden extra für die Ansprüche unserer Auftraggeber entwickelt, wir können nicht auf marktübliche Modelle zurückgreifen.“ Dass es da in der Anfangsphase noch manche Nachbesserung brauche, sei bedauerlich, aber nicht ungewöhnlich.

An den Standorten im Kreis Ludwigsburg kommen fast 100 Drahtesel mit Elektro-Schwung zusammen – in zehn Städten und Gemeinden, in denen das Regiorad entweder bereits zum Straßenbild gehört oder demnächst an den Start geht. Manche Kommune verzichtet ganz auf herkömmliche Räder, etwa Remseck, Schwieberdingen und Vaihingen/Enz: Sie setzen ausschließlich auf Fahrräder mit Elektrounterstützung. „Da die Pedelecs erst seit Oktober im Einsatz sind, haben wir noch keine Statistik über die Nutzung“, merkt der Sprecher der Bahn an, „aber die Rückmeldungen der ersten Wochen besagen, dass sie sehr gut angenommen werden. Die Leute sind neugierig und haben Lust, das neue System auszuprobieren.“

Drei neue Stationen kommen in Ludwigsburg dazu

In Ludwigsburg sollen zu den Regiorad- Stationen in der Lindenstraße und der Brenzstraße und den beiden Stationen in der Groenerstraße bis zum nächsten Frühjahr auch noch Ausleih- und Rückgabepunkte am Klinikum, an der S-Bahn-Haltestelle Favoritepark und auf der Ostseite des Bahnhofs dazukommen. Die seitherige Nextbike-Station wird abgebaut, wie sie künftig verwendet wird, ist noch offen.

Alle Ludwigsburger Regiorad-Stationen sind für die Ausleihe von normalen Rädern und Pedelecs ausgelegt. „Das heißt aber nicht, dass immer an jeder Station ein Pedelec vorhanden ist“, sagt der Bahn-Sprecher, „es handelt sich um eine rein rechnerische Zuordnung.“ Ob der gewünschte Radtyp am gewünschten Ort greifbar ist, hängt davon ab, wo andere Nutzer ihre Leihgefährte abgestellt haben. Über die Regiorad-App oder die Homepage kann man das sehen, wenn man sich ein Rad reservieren will. In der Stuttgarter Innenstadt, erzählt der DB-Mann, sei das Service-Mobil rege im Einsatz, um Räder umzusetzen und Engpässen entgegenzuwirken.

Auch eine Idee: E-Lastenräder für den Transport von Kindern oder Gütern

Nicht nur in Ludwigsburg, auch in Ditzingen, Gerlingen, Freiberg und Sachsenheim rollen die Regioräder schon. Bietigheim-Bissingen, Remseck, Vaihingen/Enz, Schwieberdingen und Kirchheim stehen in den Startlöchern. Wer die Polygo-Card besitzt, den kommt das interkommunale Radeln etwas günstiger.

Spannende Ideen haben auch andere Städte: Hamburg etwa hat jetzt für sein Leihradsystem, das ebenfalls mit der Deutschen Bahn entwickelt wurde, elektrisch unterstützte Lastenräder für den Transport von Kindern und Gütern im Angebot.