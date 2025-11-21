Mobilität: Fellbach entschärft riskante Stellen für Radler

Der zweite Runde Tisch Stadtmobilität nimmt speziell die Fellbacher Fahrradstraße in Augenschein. Ein Autoparkplatz entfällt zugunsten eines besseren Sichtfensters.
In ihrem Engagement für Radfahrerinnen und Radfahrerin und deren Sicherheit braucht sich die Stadt Fellbach im Vergleich nicht zu verstecken – eigentlich. Derart lange Fahrradstraßen wie in der Stadt am Fuße des Kappelbergs gibt es wenige, so wie durch die rund 1,2 Kilometer lange Verbindung zwischen Bahnhof und dem alten Friedhof beim Rathaus über die Theodor-Heuss-Straße und Pfarrer-Sturm-Straße.