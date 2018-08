Mobilität E-Mobile locken viele Besucher

Von Ina Schäfer 19. August 2018 - 16:00 Uhr

Der Aktionstag zur Elektromobilität steht ganz im Zeichen alternativer Antriebe. Das E-Bike ist in, egal als ob Lastenrad, schickes Stadtrad oder als Mountainbike für große Touren.





Stuttgart - Ob für Mountainbiker, die noch ein paar Gipfel mehr schaffen wollen, für Pendler, die täglich große Strecken zurücklegen oder für Eltern, die ihre Kinder herumkutschieren: Das E-Bike hält Lösungen für jegliche Bedürfnisse bereit.

Wie groß das Interesse ist, zeigte der Aktionstag Elektromobilität von der Agentur Messen und Kongresse GmbH am Sonntag. 2017 ist dieser anlässlich der „Electric Vehicle Symposium & Exhibition“, der weltweit größten Messe für Elektromobilität, erstmals veranstaltet worden. „Die Resonanz war riesig“, sagte Organisator Peter Sauber. Der Verein Extra Energy hat zu diesem Anlass auf dem Karlsplatz Fahrräder verschiedener Hersteller zum Testen bereitgestellt. Interessierte Besucher sind beraten worden, welches Fahrrad am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt. Lastenräder wurden genauso getestet wie schicke Stadträder und Mountainbikes für große Touren.

Es muss eine funktionierende Infrastruktur geschaffen werden

Doch Fahrräder waren nur ein Bestandteil des Aktionstages: Nebenan am Marktplatz reihten sich weitere Stände rund ums Thema Elektromobilität aneinander. Die Aussteller boten Einblicke in die Mobilität der Zukunft. Vorgestellt wurden die neuesten Angebote in den Bereichen E-Fahrzeuge, Car-Sharing, Roller-Sharing und Öffentlicher Nahverkehr. Vertreten waren unter anderem die Stadtwerke, die SSB, die Polizei Stuttgart und Stadtmobil.

„Wir möchten mit dem Aktionstag mitten in der Stadt Flagge zeigen und die Menschen an das Thema heranführen“, sagte Sauber. Beim Thema E-Mobilität sei aber nicht nur wichtig, dass jeder Alternativen für seinen Alltag findet, sondern dass gleichzeitig eine funktionierende Infrastruktur geschaffen werde. Dazu gehören ausreichende Ladestationen für E-Autos genauso wie Abstellmöglichkeiten für E-Bikes. „Bei vielen scheitert der Kauf eines E-Bikes an der Parksituation“, sagte Hannes Neupert, Gründer von Extra Energy.

Der Aktionstag soll fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt werden

Ganz bewusst soll es am Aktionstag nicht um Technik-Themen gehen, sondern um die konkrete Realisierbarkeit von E-Mobilität im Alltag. Ein Thema, das durch die Aktualität des Klimawandels immer wichtiger wird. Deshalb soll der Aktionstag fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt werden.

