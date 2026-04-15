Bei Ladestationen an Mehrfamilienhäusern besteht erheblicher Nachholbedarf. Ein neues Förderprogramm der Bundesregierung soll nun Abhilfe schaffen.
Berlin - Die Bundesregierung will den Zugang zu Lademöglichkeiten für Elektroautos in Mehrparteienhäusern verbessern. Dazu beginnt ein neues Förderprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro. Anträge können ab heute gestellt werden. "Wir bringen die Elektromobilität entscheidend nach vorne und steigern ihre Nutzerfreundlichkeit", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).