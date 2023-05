1 Günter Sabow sieht in Seilbahnen (im Bild die Seilbahn in Berlin) verschiedene Vorteile. Etwa, dass die Gewerbegebiete auf den Fildern besser miteinander verknüpft würden. Foto: dpa

Wer stets im Stau steckt, könnte in die Luft gehen. Vielleicht wird dieser Wunsch sogar zukünftig wahr. Für Stuttgart-Vaihingen und andere Teile der Filder ist eine Seilbahntrasse im Gespräch. Wir haben mit einem gesprochen, der das genau richtig findet.









Filder - Fast täglich quälen sich die Pendler durch den Stau auf der Filderebene. Besonders schlimm trifft es diejenigen, die nach Vaihingen und Möhringen zum Synergiepark fahren. Am liebsten würden sie sicherlich über die Blechlawine fliegen. Möglicherweise geht ihr Wunsch dank neuer Seilbahnen in Erfüllung. Weil diese in Koblenz oder Berlin aber bisher nur für Gartenschauen gebaut worden sind, fehlt die Erfahrung, ob sie als öffentliches Verkehrsmittel taugen. Zurzeit laufen deshalb Machbarkeitsstudien mit Fokus auf dem besonders von Staus belasteten Stadtbezirk Vaihingen. Es ist aber auch eine Trasse zwischen Degerloch und Hohenheim im Gespräch.