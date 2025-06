Mobilität auf den Fildern: Tausend Hinweise für ein besseres Gehen in Leinfelden-Echterdingen

1 In einer Stadt wie Leinfelden-Echterdingen treffen viele Verkehrsarten auf engem Raum aufeinander. Foto: Philipp Braitinger

Während viele Jahre vor allem Radfahrer im Fokus der Verkehrsplaner in Leinfelden-Echterdingen standen, rücken nun die Fußgänger in den Mittelpunkt.











Die vom Autoverkehr verursachten CO2-Emissionen sollen in den kommenden Jahren deutlich sinken. Nach dem Radverkehrskonzept hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen deshalb auch ein Fußverkehrskonzept auf den Weg gebracht. Der Technische Ausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Rahmenprogramm zu, mit welchem die Bedingungen für Fußgänger bis zum Jahr 2040 verbessert werden sollen. Der Gemeinderat wird sich in der kommenden Woche damit befassen.