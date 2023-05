Am Flughafen parkt das Auto selbst ein

1 Schilder weisen am Flughafen-Parkhaus 6 auf den Einsatz automatisierter Autos hin. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Stuttgarter Flughafen wird an der Technologie gefeilt, die einmal die lästige Parkplatzsuche überflüssig werden lassen könnte.









Stuttgart - Am Stuttgarter Flughafen wird mit selbstfahrenden Autos experimentiert. Die beteiligten Unternehmen, die die dafür notwendige Technologie entwickelt haben, hüllen sich dazu zwar noch in Schweigen, doch die Hinweise auf das Vorhaben sind nicht zu übersehen. An den Zufahrten und Zugängen zum Parkhaus P 6 künden große Schilder zweisprachig davon, dass im Inneren des knapp 800 Stellplätze bietenden Parkhauses Autos ohne Fahrer unterwegs sind. „Hier fahren automatisierte Fahrzeuge“ ist dort unter der Abkürzung AVP zu lesen. Die Buchstabenfolge steht für „Automated Valet Parking“.