Am Montagmorgen gibt es offenbar Probleme beim Mobilfunk. Betroffen sind vor allem zwei kleinere Anbieter. Was bisher bekannt ist.

Warum habe ich kein Netz? Diese Frage haben sich am Montagmorgen (27. Mai) viele Nutzerinnen und Nutzer beim Blick auf ihr Handy gestellt. Probleme hatten offenbar vor allem diejenigen, die die Mobilfunk-Angebot der Tarif-Discounter Sim.de und winSIM nutzen, heißt es auf dem Portal netzwelt.de.

Warum die Störungen bestünden, sei zunächst nicht klar gewesen, heißt es. Auch beim Anbieter 1&1 seien vermehrt Probleme gemeldet worden. Sim.de und winSIM gehören zu Drillisch Online. Wahrscheinlich sei es, dass dort ein Problem vorliege.

Bereits Ausfälle in der vergangenen Woche

Auf gängigen Störungsmelderseiten im Netz schnellten am Montagmorgen die Meldungen in die Höhe. Am häufigsten wurde von Problemen mit dem Mobilfunk berichtet.

Erst in der vergangenen Woche hatte es Ausfälle bei 1&1, O2 sowie der Telekom gegeben. Betroffen waren vor allem Internetverbindungen.