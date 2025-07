Mobilfunk in Region Stuttgart: Interaktive Karte zeigt Funklöcher an Ihrem Wohnort

1 Auch in der Region Stuttgart gibt es Orte, an denen die Mobilfunkabdeckung löchrig ist (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Unsere interaktive Karte zeigt für Stuttgart und die Region, wie gut der Handyempfang an Ihrer Adresse ist - und wo Sie 2G-Netz oder gar keinen Empfang bekommen.











Langsames Edge oder gleich gar kein Netz: Wer sich aus den Stadtzentren und Wohngebieten herausbewegt, kämpft auch in der Region Stuttgart an manchen Orten mit schlechter Mobilfunkabdeckung. Während es in Stuttgart beispielsweise in Zentrumsnähe nur vereinzelte Stellen gibt, an denen der Empfang hapert, steht man im Wald um Schloss Solitude deutlich wahrscheinlicher ohne Netz da. Das zeigen Daten der Bundesnetzagentur, die unsere Redaktion visualisiert und in Kartenform durchsuchbar gemacht hat. Die Daten geben an, wie oft an welchem Ort welches Netz gemessen wurde und umfassen die letzten zwei Jahre. Unsere Redaktion hat sie vereinfacht und dafür in drei Kategorien übersetzt: Guter Empfang, schlechter Empfang und Funklöcher (weitere Informationen dazu siehe unten). Die Messungen werden in einem 100-Meter-Raster dargestellt.