1 220 Gemeindemitglieder hatten wegen der Impfung angefragt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine Impfaktion in der Ditib-Moschee in Stuttgart-Feuerbach kommt bei den Gemeindemitgliedern gut an. Das gelieferte Vakzin passt zwar nicht jedem, aber die Nachfrage übersteigt dennoch das Angebot.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wer nicht weiß, dass es sich um eine einmalige Aktion handelt, würde auch nicht darauf kommen. Die Abläufe im Allzweckraum der Ditib-Moschee in Stuttgart-Feuerbach wirken am Dienstag so routiniert, als würde hier jeden Tag geimpft. Von 9 bis 15 Uhr werden im Erdgeschoss Vakzine an Gemeindemitglieder verabreicht.