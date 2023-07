Mobiles Impfteam in Stuttgart-Freiberg im Einsatz

1 Im Bürgerhaus in Freiberg ist am Samstag gegen Corona geimpft worden – im Hintergrund schaut Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (grüner Mantel) zu. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Wochenende ist ein mobiles Impfteam im Bürgerhaus in Stuttgart-Freiberg gewesen. Dass die Aktion zuvor nicht an die große Glocke gehängt wurde, hat einen guten Grund. Schon nach zwei Stunden mussten 35 Wartende weggeschickt werden. Sie hatten die falsche Adresse.









Stuttgart - Bereits zwei Stunden vor dem auf 9 Uhr angesetzten Beginn standen am Samstagmorgen die ersten Impfwilligen vor den Pforten des Bürgerhauses Freiberg/Mönchfeld. Nummer 7 in der Warteschlange war eine 37-Jährige aus Mühlhausen. Über mehrere Ecken hatte sie am Vortag von der Impfaktion erfahren, und Mundpropaganda hat auch Catja Wimmer aus Hofen hergeführt, die sich nun freut, „dass der Corona-Blues bald zu Ende ist“.