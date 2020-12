1 Auf einer philippinischen Insel harren Menschen nach dem Taifun Vamco auf dem Dach ihres Hauses aus, bis Hilfe kommt. Foto: dpa/Uncredited

Polizisten des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Stuttgart helfen einem Dorf auf der philippinischen Insel Carabao, in der Corona-Krise zu überleben.

Stuttgart - Siebeneinhalb Kilometer lang, fünfeinhalb Kilometer breit. Sattes Grün, Hügel, 17 Kirchen, ein paar Hotels und Fischerdörfer mitten im türkisblauen Wasser der Sulusee: Carabao haben die Spanier im 16. Jahrhundert das Eiland genannt – Wasserbüffel. Unabhängig voneinander benennt die spanische wie die philippinische Sprache das mächtige Tier mit einem ähnlichen klingenden Wort. Die Form der Insel erinnerte die Ausgucks in den spanischen Schiffen an einen Wasserbüffel.

10 800 Menschen sollen heute hier leben – aber wer weiß das schon genau: Das Meer bietet Fisch, ein paar Felder liefern Gemüse, Geld bringen die wenigen Hotels und die Tagestouristen von der Nachbarinsel Boracay, die Carabao bescheidenen Wohlstand abseits des Massentourismus bescheren.

Bis im April die Corona-Pandemie Carabao erreichte. Seitdem ist das quirlige Leben auf der Insel gestoppt, bleiben die Touristen aus. Mit weitreichenden Folgen: Reis, Gemüse und Seife sind unerschwinglich geworden. Wenn überhaupt, dann essen die Carabaoer selbst gefangenen Fisch, Kochbananen und ein wenig Mais. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnte unlängst: „Während das Herunterfahren des Landes, insbesondere des Tourismus, Leben gerettet hat, hat der monatelange Aufenthalt zu Hause für viele Filipinos zu wirtschaftlichen Härten, dem Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen, zu Hunger und Mangelernährung geführt.“

Wenige Reiche, viele Arme

Zwar wuchs die Wirtschaft des Landes im vergangenen Jahrzehnt jährlich um sechs Prozent. Zu sozialem Fortschritt führte das allerdings kaum. Die politische wie wirtschaftliche Macht liegt in den Händen einiger Großfamilien, die große Mehrheit der mehr als 100 Millionen Filipinos hat kaum die Möglichkeit, in der Gesellschaft aufzusteigen. Anders ausgedrückt: Sie sind arm. Und die Menschen auf Carabao gehören dazu.

„Da mussten wir helfen“, erzählt Marcel Mayer mit ruhiger Stimme. Der Oberkommissar, der in Wirklichkeit anders heißt, gehört zum Mobilen Einsatzkommando (MEK) Stuttgart, einer der geheimsten Polizeieinheiten Baden-Württembergs: Die Beamtinnen und Beamten observieren verdeckt Beschuldigte schwerwiegender Straftaten gerade im den Bereichen Terrorismus und organisierter Kriminalität.

Im Frühjahr besuchte im Urlaub Mayer mit einem Kollegen Carabao und lernte die Menschen im Weiler Tinap-An kennen: eine malerische Ansammlung spartanisch eingerichteter Hütten am Strand, ein paar Felder, ein wenig Vieh. Damals. „Selbst in den Familien und in der Dorfgemeinschaft können sich die Menschen nicht mehr gegenseitig helfen“, erzählt Mayer. Anfangs linderte der Staat ein wenig die Not. Kirchen und Privatpersonen versuchen mit kleinen Hilfspaketen das schlimmste abzuwenden.

Hilferuf im Sommer

Als ihn im Sommer der Hilferuf eines Dorfbewohners erreichte, handelten Mayer und sein Kollege: Sie sammelten kurz entschlossen bei den Polizisten ihres MEKs in Stuttgart 500 Euro Spenden ein. Ein ihnen bekannter Arzt stockte die Summe auf 1600 Euro auf, genug Geld für zwei Tonnen Reis.

Die philippinische Lebensgefährtin des Arztes erstellte zusammen mit den Menschen in Tinap-An, eine Liste der besonders Bedürftigen, organisierte Transport, Lagerung und vor allem die Verteilung der Reissäcke. 130 Familien wurden mit dem Grundnahrungsmittel versorgt. 50 Kilo im Monat benötigt eine fünfköpfige Familie – „35 bis 40 Euro, um das Überleben zu sichern“, sagt Mayer – und engagiert sich weiter.

Ralph Papcke, Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz und damit Mayers Chef, sagt, dieses Verhalten charakterisiere MEKler. Die „sind es in ihrem Alltag gewohnt, Notlagen schnell zu erkennen, sofort die Initiative zu ergreifen, anzupacken und zu helfen“.

MEK typisch: Nicht reden, machen!

Zumal die Insel in diesem Herbst von Stürmen schwer getroffen, vieles zerstört wurde. Die Fischer gezwungen waren, an Land zu bleiben. Mayer sammelt weiter Geld für Carabao: im Stuttgarter MEK, bei Freunden: „Wir wollen noch mehr Familien auf der Insel helfen, ihnen das Nötigste geben, damit sie überleben“. Künftig sollen Reis und Seife von der Kirchengemeinde verteilt werden. Damit auch Kinder unterstützt werden, künftig zu Hause lernen zu können. Das Schulsystem auf Carabao ist zusammengebrochen. „Homeschooling ist bei uns in Deutschland in den letzten Wochen ein Begriff geworden, mit dem wir Negatives verbinden. Auf Carabao würde er Hoffnung und vor allem Zukunft für viele bedeuten“, sagt Mayer. Still und leise.

Denn hätte sich nicht zufällig ein Kollege verplappert, wäre Mayers Hilfsgeschichte und die seiner Kollegen nie erzählt worden. MEK-typisch eben: Nicht reden, machen!