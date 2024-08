Mobiles Arbeiten: Studie: Unternehmen halten an Homeoffice fest

Studie: Unternehmen halten an Homeoffice fest

1 Homeoffice hat sich einer Studie zufolge in vielen Unternehmen fest etabliert. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

In der Corona-Pandemie haben zahlreiche Beschäftigte von zu Hause gearbeitet. Trotz aktueller Debatten über die Rückkehr ins Büro zeigt eine neue Studie: In vielen Firmen ist das Homeoffice etabliert.











Mannheim - Trotz der Debatte um die Rückkehr in die Büros ist in vielen Unternehmen keine Homeoffice-Abkehr feststellbar. In 82 Prozent der Firmen der Informationswirtschaft arbeiten Beschäftigte mindestens einmal wöchentlich zu Hause, wie aus einer Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im verarbeitenden Gewerbe, das stärker ortsgebunden ist, sind es 48 Prozent.