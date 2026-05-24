In der Nacht auf Sonntag hat Russland Kiew mit Drohnen und Raketen angegriffen. Das ARD-Studio in der ukrainischen Hauptstadt wurde dabei schwer beschädigt. Die Berichterstattung soll dennoch weitergehen.
In der Nacht auf Sonntag (24. Mai 2026) hat die russische Armee die ukrainische Hauptstadt Kiew mit einem massiven Drohnen- und Raketenangriff getroffen. Zu den betroffenen Gebäuden zählt auch das ARD-Studio in der Stadt. Es wurde nach Angaben des WDR in Köln, der die Verantwortung für das ARD-Studio in Kiew trägt, schwer beschädigt. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich jedoch keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde.