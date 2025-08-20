Mobile Jugendarbeit: „Ich wäre noch auf der Straße“ – Ludwigsburger kämpfen um ihre Anlaufstelle

Die Mobile Jugendarbeit in Ludwigsburg soll gestrichen werden. Jugendliche erzählen, wie die MJA sie vor Kriminalität, Perspektivlosigkeit und Einsamkeit bewahrt hat.
Die Mobile Jugendarbeit (MJA) in Ludwigsburg steht aus finanziellen Gründen vor dem Aus – sehr zum Ärger vieler junger Menschen, die lautstark dagegen protestieren. Doch was würde es für die Stadt bedeuten, wenn die MJA tatsächlich verschwände? Wir haben mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen und Einschätzungen gesprochen.