Mobbing-Vorwürfe an Stuttgarter Gymnasium

1 Das Schickhardt-Gymnasium kommt auch in den vorgezogenen Weihnachtsferien nicht zur Ruhe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Stuttgarter Schickhardt-Gymnasium kehrt keine Ruhe ein: Die Unterlassungsklage einer Kunstlehrerin gegen ihre Schülerin ist ohne Einigung vor dem Landgericht verhandelt worden. Die Zivilkammer wurde dabei allerdings Zeuge einer bizarren Auseinandersetzung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das Schickhardt-Gymnasium kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag hat sich die elfte Zivilkammer des Stuttgarter Landgerichts mit den Mobbing-Vorwürfen einer Zwölftklässlerin gegen ihre Kunstlehrerin beschäftigen müssen. Die Lehrerin hatte eine Unterlassungsklage gegen die 18-Jährige angestrengt, weil sie sich in Video und Zeitungsartikeln in der „Bild“ und der „Ludwigsburger Kreiszeitung“ zu Unrecht der Diskriminierung beschuldigt sieht.