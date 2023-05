Mobbing-Prävention an der Justinus-Kerner-Schule

1 Im Klassenrat darf immer nur einer sprechen – der mit dem Ball in der Hand. Foto: factum/Simon Granville

Die Justinus-Kerner-Schule in Ludwigsburg erzieht ihre Schüler zu einem aufmerksamen und respektvollen Umgang. Das Konzept scheint aufzugehen: Die Schüler fühlen sich wohl – und die Bemühungen der Gemeinschaftschule wurden jüngst ausgezeichnet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - In der dritten und vierten Klasse hat mich ein Mitschüler ständig geärgert, weil ich anders bin“, erzählt Katja Triller (Name geändert). Um sich besser gegen den Jungen wehren zu können, besuchte sie damals mit einer Freundin einen Selbstverteidigungskurs. Ga Noah Atanda hat in der Grundschule ebenfalls schlechte Erfahrungen gemacht. „Ich wurde früher öfter wegen meiner dunkleren Hautfarbe gemobbt und musste mich wehren“, berichtet Katjas Mitschüler. Von den Lehrkräften sei kaum Unterstützung gekommen.