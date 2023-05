1 Wird auch der MTV Stuttgart von Männern dominiert, die im Kampf um Posten, Macht und Einfluss nicht immer fair spielen? Zwei Ex-Präsidentinnen erheben schwere Vorwürfe (Symbolfoto).Haasis Foto: IMAGO/avanti/IMAGO/Avanti

Gegen welche Widerstände engagierte Frauen in Vereinen wie dem MTV Stuttgart zu kämpfen haben, zeigen die Beispiele zweier Ex-Präsidentinnen. Benötigt der Sport eine Frauenquote?









Die Rechnung ist einfach: Rund 51 Prozent der Menschen in Deutschland sind weiblich, Frauen folglich in der Mehrheit. Nur nicht, wenn Führungsaufgaben verteilt werden. In Politik und Wirtschaft gibt es deshalb vermehrt Quotenregelungen. Der Sport wird dagegen weiterhin von Männern dominiert, die im Kampf um Posten, Macht und Einfluss nicht immer fair spielen – wie zwei Beispiele aus dem Land belegen.