MMA-Kämpferin Alina Dalaslan kehrt Ende des Monats mit Heimvorteil in den Käfig in die Schleyerhalle nach Stuttgart zurück. Im Interview verrät sie, was sie von der Stadt hält.
Die ungeschlagene MMA-Kämpferin Alina Dalaslan gilt in Deutschland als eines der größten Talente des Sports. MMA steht für Mixed Martial Arts – „gemischte Kampfkünste“. Am 31. Januar steigt sie in der Schleyerhalle wieder in den Käfig – vor heimischer Kulisse. Denn die 25-Jährige Vollkontakt-Kampfsportlerin hat viele Jahre ihres Lebens in Stuttgart verbracht, bevor sie aus sportlichen Gründen nach Balingen zog. Im Interview erzählt sie, wie es ist, plötzlich berühmt zu sein – und was sie an Stuttgart schätzt und was eher nicht so.