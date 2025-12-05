Alina Dalaslan gilt als Supertalent im Oktagon. Alle ihre MMA-Profikämpfe gewann die 25-Jährige, „The Rock“ adelte sie schon. In einem Interview sprach sie über das Thema Angst.
Alina Dalaslan schreibt schon in jungen Jahren eine Erfolgsgeschichte in der Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA). Vier Siege in vier Kämpfen. Alle ihrer Profi-Fights bestritt die 25-Jährige in diesem Jahr zwischen März und Oktober. Das zeichnet das aufstrebende Supertalent aus der Region Stuttgart aus – und, dass sie keine Angst hat, wie sie der Wochenzeitung „Zeit“ in einem Interview verriet. Knapp zwei Monate vor ihrem nächsten Kampf, der in der Schleyer-Halle geplant ist.