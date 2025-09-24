MMA-Kämpferin aus Stuttgart: The Rock adelt Alina Dalaslan nach Knockout: „Eines Tages in der UFC“

Bei einer Filmpremiere in Frankfurt begegnet die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan Dwayne Johnson. Obwohl sie nur im Publikum sitzt, thematisiert „The Rock”sie plötzlich.
Die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan hat am Samstag in Frankfurt spektakulär ihren dritten Profisieg eingefahren – und entschied den Kampf gegen die Französin Clara Ricignuolo. Mit einem sogenannten Spinning Elbow schickte sie ihre Kontrahentin auf die Matte des Oktagons, wie der Ring in der harten Vollkontakt-Kampfsportart genannt wird. Nun hat sie offenbar einen neuen Fan: Wrestling-Legende und Schauspieler Dwayne „The Rock” Johnson.