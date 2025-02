MMA in der Schleyer-Halle: Jungwirth-Kampf in Stuttgart überraschend abgesagt

Jungwirth-Kampf in Stuttgart überraschend abgesagt

MMA in der Schleyer-Halle

1 MMA-Ass Christian Jungwirth Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Es hätte ein Spektakel im Käfig werden sollen, jetzt ist der heiß erwartete MMA-Kampf von Christian Jungwirth in der Schleyer-Halle gegen Marek Bartl kurzfristig abgesagt worden. Das sind die Gründe.











Traurige Nachrichten für Fans der Vollkontaktsportart Mixed Martial Arts (MMA). Der anstehende Kampf des Lokalmatadoren Christian Jungwirth aus Bopfingen ist kurzfristig abgesagt worden. Am 8. März hätte Jungwirth mit dem Herausforderer Marek Bartl vor heimischer Kulisse in der Schleyer-Halle in den Käfig steigen sollen. Veranstalter Oktagon MMA teilte jetzt mit: „Christian Jungwirths Kampf beim ,Oktagon 68’ wurde aufgrund von Krankheit und Verletzung abgesagt. Ein herber Rückschlag für ihn und alle, die sich auf den Kampf vor heimischem Publikum gefreut hatten.“