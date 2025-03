MMA-Ersatzkämpfer für verletzten Jungwirth: Stuttgarter Daniel Schwindt siegt spektakulär in der Schleyerhalle

1 Daniel Schwindt entschlossen beim Wiegen – er gewann seinen Kampf durch technischen K.o. Foto: Kikinder/Kikinder

Eigentliche hätte es das ganz große Spektakel vor heimischer Kulisse werden sollen: Beim Mixed-Martial-Arts-Event „Oktagon 68“ hätte Christian Jungwirth, einiger der wenigen richtigen deutschen Stars des wegen seiner härte umstrittenen Vollkontaktsports, endlich wieder in Stuttgart gekämpft. Wenige Tage vorher die traurige Nachricht: Jungwirth hatte sich verletzt. An seiner Stelle stieg sein Teamkollege Daniel Schwindt, der ebenfalls in Kong’s Gym in Fellbach trainiert, am Samstag gegen den Tschechen Marek Bartl in der Schleyerhalle an.