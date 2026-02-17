Ronda Rousey will nach fast zehn Jahren Pause auf die Kampfsportbühne zurückkehren und sich in einem MMA-Kampf bei Netflix gegen Gina Carano beweisen.

Ein Kampfsport-Superstar plant seine Rückkehr in den Käfig. Fast ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Mixed-Martial-Arts-Kampf (MMA) kehrt Ronda Rousey (39) überraschend zurück. Sie trifft am 16. Mai in Inglewood (Kalifornien) auf die ebenfalls schon lange nicht mehr aktive MMA-Kämpferin Gina Carano (43). Austragungsort ist der Intuit Dome, wo sonst das NBA-Team der Los Angeles Clippers seine Heimspiele bestreitet.

Mega-Kampf läuft bei Netflix Der Kampf soll weltweit live bei Netflix übertragen werden und ist laut des US-Sportsenders ESPN der Hauptkampf der ersten professionellen MMA-Veranstaltung von Most Valuable Promotions, einem Kampfsport-Promotionsunternehmen, in das der Influencer und Boxer Jake Paul (29) involviert ist. Gekämpft wird über fünf Runden à fünf Minuten. Netflix hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Über seinen offiziellen Instagram-Account veröffentlicht der Streamingdienst ein erstes Werbevideo für den Kampf.

Rousey war lange der Superstar der weiblichen MMA-Szene

Rousey gilt bei den Frauen als prägende Figur einer ganzen Ära in der Ultimate Fighting Championship (UFC). Ab 2013 dominierte sie die neu geschaffene Kampfliga der Frauen, verteidigte ihren Titel sechsmal in Folge und beendete den Großteil ihrer Kämpfe vorzeitig mit Armhebeln.

Sportlich bergab ging es 2015 und 2016 mit K.O.-Niederlagen gegen Holly Holm und Amanda Nunes. Danach verabschiedete sich Rousey aus dem MMA-Sport und wechselte erfolgreich zum Wrestling, wo sie zwischen 2018 und 2022 drei Mal Weltmeisterin wurde. Sie war in den vergangenen Jahren zudem als Schauspielerin aktiv und spielte beispielsweise in "Fast & Furious 7" mit.

Carano: Pionierin und polarisierende Figur

Carano zählt zu den frühen Wegbereiterinnen für die Popularität des Frauen-MMA. Sportlich beendete sie ihre Karriere bereits 2009. In den vergangenen Jahren stand jedoch weniger ihr sportliches Vermächtnis im Fokus, als vielmehr politische und gesellschaftliche Kontroversen.

Während ihrer Schauspielkarriere sorgte Carano mit als verschwörungsideologisch eingeordneten Aussagen zu Corona-Maßnahmen und US-Politik für heftige Kritik. Ihre Aussagen führten letztlich dazu, dass sie ihre Rolle in der "Star Wars"-Spin-off-Serie "The Mandalorian" verlor.

Rousey kam auf Carano zu

"Ronda ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass es nur eine einzige Person gibt, für die sie noch einmal in den Käfig zurückkehren würde - und dass es schon immer ihr Traum gewesen sei, genau diesen Kampf gegen mich zu machen", erklärte Carano in einem Statement. Rousey habe sich zudem dafür bedankt, dass Carano ihr viele Türen geöffnet und sie respektvoll um dieses Duell gebeten habe.

"Es ist mir eine Ehre. Ich bin überzeugt, dass ich diesen Kampf gewinnen werde - und ich weiß, dass es alles andere als leicht wird. Genau das reizt mich. Das alles ist genauso für Ronda und mich wie für die Fans und die gesamte MMA-Community."

Eine offizielle Pressekonferenz zu Rousey gegen Carano findet am 5. März im Intuit Dome statt. Weitere Kämpfe für die Veranstaltung sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.