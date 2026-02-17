Ronda Rousey will nach fast zehn Jahren Pause auf die Kampfsportbühne zurückkehren und sich in einem MMA-Kampf bei Netflix gegen Gina Carano beweisen.
Ein Kampfsport-Superstar plant seine Rückkehr in den Käfig. Fast ein Jahrzehnt nach ihrem letzten Mixed-Martial-Arts-Kampf (MMA) kehrt Ronda Rousey (39) überraschend zurück. Sie trifft am 16. Mai in Inglewood (Kalifornien) auf die ebenfalls schon lange nicht mehr aktive MMA-Kämpferin Gina Carano (43). Austragungsort ist der Intuit Dome, wo sonst das NBA-Team der Los Angeles Clippers seine Heimspiele bestreitet.