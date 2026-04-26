MLS: Timo Werner trifft erstmals doppelt - San José mit Rekord

Die San José Earthquakes stellen einen Startrekord in der Major League Soccer auf. Entscheidenden Anteil hat Timo Werner.
St. Louis - Timo Werner hat in der nordamerikanischen Major League Soccer seinen ersten Doppelpack erzielt. Beim 3:2 (1:0)-Erfolg seiner San José Earthquakes beim St. Louis City SC drehte der 30 Jahre alte frühere Fußball-Nationalspieler mit seinen beiden Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie (69./Foulelfmeter, 83.). Für St. Louis hatten die beiden früheren Bundesliga-Profis Sergio Córdova (52.) und Marcel Hartel (53.) mit einem Doppelschlag getroffen.