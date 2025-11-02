MLS: Müller erreicht mit Vancouver nächste Playoff-Runde

Thomas Müllers erste Playoff-Reise mit den Vancouver Whitecaps geht weiter. Das Team setzt sich in Dallas im Elfmeterschießen durch. Lionel Messi muss mit Inter Miami dagegen nachsitzen.
Dallas - Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps das Viertelfinale der MLS-Playoffs erreicht. Vancouver setzte sich beim FC Dallas mit 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen durch und gewann somit das für das Weiterkommen nötige zweite Erstrunden-Duell. Müller war am späten Whitecaps-Ausgleich in der Nachspielzeit beteiligt und verwandelte den ersten Elfmeter Vancouvers.