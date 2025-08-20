„Mix With Spotify“: Werden DJs bald nicht mehr gebraucht?

Die neue Funktion „Mix With Spotify“ sorgt für Aufsehen in der Musikwelt. Was das DJ-Tool alles kann und ob sich professionelle DJs jetzt Sorgen um ihren Beruf machen müssen.
Spotify ist in letzter Zeit eher mit unangenehmen Ankündigungen aufgefallen. So hat der Streamingdienst in Deutschland die monatlichen Abopreise im August 2025 für Neukunden deutlich erhöht. Bestandskunden erwarten Preisanhebungen ab November 2025. Der Anbieter begründet den Schritt unter anderem damit, dass der Funktionsumfang der Plattform stetig erweitert werde.