Der Boho Chic zeigt sich im Herbst 2025 von seiner dunklen, mystischen Seite. Mit schwarzer Spitze, fließenden Stoffen und einem Hauch Gothic ist der Dark Boho Chic der perfekte Mix aus Romantik und Rebellion. So gelingt der Trend im Alltag.
Für viele gilt der Boho Chic mit seinen fließenden Kleidern, hellen Stoffen und Pastellfarben als Synonym für den ultimativen Festival-Hippie-Look. Doch im Herbst 2025 bekommt dieser wiederbelebte Look ein überraschendes Update. Die Kollektionen zeigen sich deutlich dunkler, geheimnisvoller und cooler. Der neue Trend heißt Dark Boho Chic und ist eine Mischung aus Hippie-Romantik und Gothic-Eleganz, die jetzt im Herbst die passende Melancholie mit sich bringt.