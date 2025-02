Mix aus alten und neuen Gesichtern: Das sind die neuen The 50 in Staffel zwei

Das sind die neuen "The 50" in Staffel zwei

1 Ein Teil der 50 Realitystars, die ab März bei Prime Video antreten. Foto: Amazon Prime

Titelverteidiger Paco Herb, Jenny Elvers oder Cosimo Citiolo sind wieder dabei - Claudia Obert und das Trash-Traumpaar Mike und Leyla kommen neu dazu: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten "The 50"-Staffel bei Prime Video.











Link kopiert



In genau einem Monat kämpfen wieder 50 Realitystars um den Jackpot für einen ihrer Follower. Am 24. März 2025 startet bei Prime Video die zweite Staffel von "The 50". Das gab der Streamingdienst am Montag bekannt. Amazon stellt zum Start die ersten vier Folgen bereit. An den drei folgenden Montagen (31. März, 7. April, 14. April) erscheinen jeweils vier weitere Episoden. Damit umfasst Staffel zwei insgesamt 16 Folgen. Bei der ersten Runde waren es nur 14 Episoden.