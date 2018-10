Mittwochabend in Vaihingen/Enz Sexuell Bedrängte wehrt sich gegen Angriff

Von pel 19. Oktober 2018 - 14:46 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tätersuche (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Unbekannter versucht am Mittwochabend in Vaihingen/Enz, eine 32-Jährige zu vergewaltigen. Diese wehrt sich aber heftigst, so dass sie sich befreien kann. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Vaihingen/Enz - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) versucht, eine 32-Jährige zu vergewaltigen. Der Angriff ist laut Polizei gegen 21 Uhr im Wohngebiet zwischen der Kehlstraße und einem Discounter passiert. Die Frau war einen Fußweg entlang gelaufen, als sie in der Nähe eines Spielplatzes einen Mann bemerkte, der an seinem Handy spielte. Nachdem die Frau an dem Mann vorbei gelaufen war, riss dieser sie plötzlich zu Boden und versuchte, ihre Hose zu öffnen. Die Frau wehrte sich mit Fausthieben und konnte sich schließlich befreien und flüchten. Der Täter wird als jüngerer Mann mit dunklem Teint und schwarzen Haaren beschrieben, die an den Seiten stark rasiert waren. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen Pullover mit einem Aufdruck. Die Polizei (0 71 41/1 89) bittet um Mithilfe bei der Tätersuche.