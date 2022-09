65-jähriger Bergsteiger stürzt in Bayern ab und stirbt

1 Ein 65-Jähriger stürzte auf dem Mittenwalder Höhenweg ab. Foto: IMAGO/Westend61/Fotofeeling

Auf dem Mittenwalder Höhenweg ist es am Montag zu einem tödlichen Unglück gekommen. Ein 65-jähriger Bergwanderer rutschte aus und stürzte in den Tod.















Tödliches Unglück auf dem Mittenwalder Höhenweg: Ein 65 Jahre alter Bergwanderer ist bei einer Tour in Bayern in den Tod gestürzt.

Der Mann aus Abensberg sei am Montag kurz nach der südlichen Linderspitze ausgerutscht und etwa 200 Meter über steiles fels- und grasdurchsetztes Gelände abgestürzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag in Rosenheim mit. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen können. Der Mann war von einer 42 Jahre alten Frau begleitet worden.

Laut Polizei war der Klettersteiggeher bergerfahren. Er habe eine der Tour angepasste Ausrüstung gehabt. Die Polizei will nun die genaue Unfallursache ermitteln.