Mittendrin-Veranstaltung für Leser: Was tun, wenn das Herz schwächelt?

1 Die Vorboten einer Herzschwäche sind schwer zu erkennen. Foto: brizmaker - stock.adobe.com/Oleksandr Kondriianenko

Bei unserer Mittendrin-Veranstaltung am 25. November sprechen Ärzte und Patienten über die Herzinsuffizienz – und zeigen Behandlungsmöglichkeiten und Hilfen auf.











Es sind die Stufen – zur Haustür, zum Keller, zur Bushaltestelle –, die zu schier unüberwindlichen Hürden werden. Die Anstrengung lässt einen schwer atmen, das Herz hämmern. Herzschwäche, so warnt die Deutsche Herzstiftung, ist zu einer Volkskrankheit geworden. In Deutschland leiden bis zu vier Millionen Menschen daran. Rund 40 000 sterben pro Jahr. Da die Vorboten einer Herzschwäche schwer zu erkennen sind, werden immer mehr Betroffene in Krankenhäuser eingeliefert. Ein immenser Kostenfaktor für das Gesundheitssystem.