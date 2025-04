„Mittendrin“ am 28. April im SpardaWelt Eventcenter: Auch Emmy-Gewinner Jochen Laube ist bei „Sind wir FilmLänd?“ dabei

1 Jochen Laube jubelt 2023 mit Autorin Katharina Eyssen über den International Emmy für „Die Kaiserin“ Foto: Andy Kropa/Invision/AP/dpa

„Sind wir FilmLänd?“ – das ist am 28. April im SpardaWelt Eventcenter das Thema einer Veranstaltung unserer Zeitung. Mit auf dem Podium: Emmy-Gewinner Jochen Laube („Die Kaiserin“). Sie können dabei sein.











Link kopiert



Von Ludwigsburg aus in die Welt? Das gilt für den Produzenten Jochen Laube unbedingt. In Ludwigsburg wird er 1978 geboren, in Ludwigsburg studiert er an der Filmakademie Baden-Württemberg, und in Ludwigsburg auch gründet er unmittelbar nach seinem Diplomabschluss 2005 das Unternehmen Sommerhaus Filmproduktion – inzwischen mit Niederlassungen in München, Berlin und Ludwigsburg. Heute lehrt Laube an der Filmakademie in Ludwigsburg – und arbeitet doch in aller Welt. Gemeinsam mit Fabian Maubach produziert er 2019 Caroline Links feine Verfilmung des Judith Kerr-Jugendromans „Als Hitler Das Rosa Kaninchen stahl“ und 2020 in der Regie von Burhan Qurbani „Berlin Alexanderplatz“.