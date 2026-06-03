Mitten in Westerland: Drei Schüsse auf Sylter Barber-Shop - Mann festgenommen

Auf der Insel Sylt wird laut Polizei mindestens dreimal auf einen Barber-Shop geschossen. Einsatzkräfte nehmen einen Mann fest. Ein weiterer soll auf der Flucht sein.
Am helllichten Tag sind in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf der Insel Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. Der Bereich rund um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt.