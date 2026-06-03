Mitten in Westerland: Drei Schüsse auf Sylter Barber-Shop - Mann festgenommen

Auf der Insel Sylt wird laut Polizei mindestens dreimal auf einen Barber-Shop geschossen. Einsatzkräfte nehmen einen Mann fest. Ein weiterer soll auf der Flucht sein.

Am helllichten Tag sind in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf der Insel Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. Der Bereich rund um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt.

Nach den Schüssen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Schüsse fielen demnach mit einer scharfen Schusswaffe auf den Eingangsbereich. Die Polizei kontrolliert in dem Zusammenhang auch Bahnhöfe und abfahrende Züge, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte.

Der Einsatz und die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Nachmittag an. Zwei Beamte standen vor dem Eingang des Ladens, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Auch mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei waren vor Ort. Der Bereich rund um den Laden war mit Absperrband abgesperrt. Zahlreiche Passanten blieben immer wieder in der belebten Einkaufsstraße stehen und fotografierten die Szenerie.

„Das fühlt sich nicht gut an“

Eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen äußerte sich beunruhigt. „Das fühlt sich nicht gut an“, sagte die Frau. „Gut, dass kann Dir ja heute überall passieren.“ Irgendwie sei man aber doch geschockt. Eine Sylterin berichtete, sie habe im Büro Schüsse gehört. „Aber wir hätten nicht gedacht, dass es das wäre.“ Es sei zwar schon merkwürdig. „Aber ich fühle mich grundsätzlich sehr sicher auf Sylt.“

Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Barber-Shops. Die Scheibe war gesprungen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Mitarbeiter des Salons wurden nach Beobachtung der dpa-Reporterin am Mittag von der Kriminalpolizei einzeln im Salon vernommen.

Yazan Alayoubi hielt sich zum Zeitpunkt der Schüsse in dem Geschäft auf. Der Schütze habe auch auf ihn gezielt, sagte der 20-jährige Bruder des Inhabers der dpa. Er habe am Kassensystem gearbeitet. Es seien drei Schüsse gefallen, einer davon auf ihn. Er sei hinter dem Tresen in Deckung gegangen und in einen anderen Raum geflüchtet. Niemand sei verletzt worden.

Alayoubi sprach direkt nach der Tat davon, dass es „schockierend“ gewesen sei. Den Schützen kenne er nicht, der Mann sei nicht maskiert gewesen. Über die Gründe für den Angriff wisse er nichts.

Daniel Schwagenscheidt, der den Inhaber des Ladens kennt, sagte vor dem Geschäft: „Das ist richtig atypisch für Sylt, besonders um diese Uhrzeit. So etwas kenne ich sonst nur aus Frankfurt und habe ich auf Sylt noch nicht erlebt.“

Weiterer Polizeieinsatz auf der Insel

Wie der Polizeisprecher sagte, kommt es derzeit zu einem weiteren Polizeieinsatz in Westerland. Dabei seien mehrere Polizeikräfte vor Ort und sondierten die Lage. Ob dieser in Verbindung zu dem Einsatz mit dem flüchtigen Mann oder den Schüssen stehe, konnte bisher nicht gesagt werden.