Mitten in Stuttgart: Die S-21-Störche haben ein Storchenbaby

Mit Geduld und einem guten Fernglas kann man es sehen: Die Störche vom Stuttgarter Juchtenkäfer-Habitat haben ein Küken. Verbirgt sich nur ein Babystorch im Nest?
„S-Mitte Oberer Schlossgarten: 3 Weißstörche (Ciconia ciconia) 1x Pullus / nicht-flügge“. Hinter diesem dürren Eintrag auf der Vogelsichtungs-Plattform ornitho.de steckt eine kleine Sensation. Denn das Weißstorch-Paar, das sein Nest ausgerechnet im Juchtenkäfer-Habitat an der Stuttgart-21-Baustelle einrichtete, hat tatsächlich Nachwuchs bekommen.