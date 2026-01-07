Mitten in Neumünster: Kind mit Machete unterwegs

Ein Bahnhof in Schleswig-Holstein, später Abend: Zwei Teenager flüchten vor der Polizei. Was die Beamten in ihren Taschen entdecken, löst Kopfschütteln aus – und eine Anzeige.
Neumünster - In einer Kontrolle in Neumünster haben Bundespolizisten bei einem 13-jährigen Kind eine Machete sichergestellt. Der Junge war gemeinsam mit einem 14-Jährigen am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof vor einer Streife weggelaufen, wie die Bundespolizei berichtete. Bundespolizisten gelang es jedoch, die beiden zu stellen.