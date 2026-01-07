Mitten in Neumünster: Kind mit Machete unterwegs

Der 13-Jährige hatte die Machete mit einer Klingenlänge von 40 Zentimetern unter seiner Jacke versteckt, der 14-Jähriger hatte ein Einhandmesser in der Hosentasche. Die Machete und das Messer stellten die Beamten sicher und stellten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aus. Die Stadt hat eine Waffenverbotsverordnung erlassen, die das Führen von Waffen und Messern unter anderem am Bahnhof betrifft.