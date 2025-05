An zwei Tagen, am 6. und 7. Juni, wird der Arsenalplatz in Ludwigsburg feierlich mit einem Rahmenprogramm eröffnet. Der Platz soll aber auch darüber hinaus regelmäßig bespielt werden.

Noch ist er hinter dem Bauzaun versteckt, doch bald können alle den neugestalteten Arsenalplatz in der Ludwigsburger Innenstadt erleben. Am Freitag und Samstag, 6. und 7. Juni, feiert Ludwigsburg die Eröffnung mit einem Programm aus Musik, Tanz, kulinarischen und Infoangeboten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Den Auftakt bildet am Freitag um 11 Uhr die Öffnung des Gastronomie-Pavillons „Café Kleiner Prinz“. Von 11 bis 15 Uhr geben Stadt-Mitarbeitende Einblicke in die Historie und Entwicklung des Platzes. Ab 15 Uhr sorgen die Band Valle de Luna und die Kunstschule Labyrinth für Unterhaltung. Ab 18 Uhr legt ein DJ auf.

Gastro-Betrieb startet am 10. Juni

Auch am Samstag öffnet das Café um 11 Uhr. Tagsüber stehen Auftritte von Künstlern des Straßenmusikfestivals und der Kunstschule Labyrinth an. Ab 16 Uhr bis in die Abendstunden legt erneut ein DJ auf. Der Gastro-Pavillon startet dann am Dienstag, 10. Juni, in den regulären Betrieb – täglich von 11 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags bis 23 Uhr.

Der Arsenalplatz soll laut Stadtverwaltung auch künftig regelmäßig ein abwechslungsreiches Programm bieten: Konzerte und Musikreihen, sommerliche After-Work-Abende, Sportangebote wie „Aktiv im Park“ und mehr. Eine Übersicht findet sich auf www.ludwigsburg.de/arsenalplatz. „Ich freue mich sehr, dass der Arsenalplatz nun mit Leben gefüllt wird“, so Oberbürgermeister Matthias Knecht. „Wir bekommen einen großartigen, neuen Ort in Ludwigsburg – einen Platz mitten in der Innenstadt, auf dem sich Menschen jeden Alters treffen und erholen können.“

Fontänenfeld und Trinkbrunnen

Der 8000 Quadratmeter große Platz bietet viele Möglichkeiten zum Entspannen: Neben Sitzgelegenheiten beim Gastro-Pavillon und fest installierten Bänken gibt es Stühle, die – wie auf dem Marktplatz – von den Besuchern verstellt werden können. Ein Fontänen-Feld mit 20 Wasserdüsen an der Wilhelmstraße dürfte vor allem den kleinen Besuchern Freude bereiten. Ein Trinkbrunnen in der Mitte des Platzes sorgt für Erfrischung, aufgestellt sind auch zwei Tischtennisplatten. Gepflanzt wurden 41 Bäume, 19 alte blieben erhalten.

Die Neugestaltung hat 4,8 Millionen Euro gekostet. Bund und Land haben das Projekt mit 1,2 Millionen Euro gefördert, die Stadt trägt 3,3 Millionen Euro. Vom Verband Region Stuttgart erhielt das Projekt eine Unterstützung von 340 000 Euro.