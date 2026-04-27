Mitten in der Übergabe: Christian Lindner wird Konzernchef der Autoland AG

Autoland-Gründer Wilfried Wilhelm Anclam hat verraten, welchen Posten Christian Lindner (47) bald übernehmen wird. Im "Autohaus"-Podcast erklärte er auf die Frage, ob mit seinem Mitarbeiter Lindner ein Nachfolger für ihn gefunden sei: "Ich würde hier nicht von einem Nachfolger sprechen, weil ich keinen Nachfolger suche." Das Unternehmen müsse in die Hände des Managements, und "der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden. Wir sind schon mitten in der Übergabe, es wird innerhalb des nächsten Jahres passieren."

Neue Aufgabenverteilung Anclam wird laut eigener Aussage als Eigentümer weiter "ein hohes Interesse daran haben, dass mein Plan und meine Vision, der größte Händler Deutschlands und dann auch Europas zu werden" umgesetzt wird. "Da werde ich an den entscheidenden Punkten dann auch befragt werden und mitwirken dürfen, aber nicht mehr im Täglichen und auch nicht mehr in allen Bereichen."

Anclam sei für die Strategie des Unternehmens und als Motivator und Identifikationsfigur unverzichtbar, erklärte Lindner in dem Podcast. Mit einer solchen Persönlichkeit zusammenzuarbeiten, habe ihn fasziniert, blickte Lindner auf seine Beweggründe zurück, in dem Unternehmen zu arbeiten. "Ich kann was von ihm lernen, ich verbreitere die Führung und bringe die Dinge, die ich gelernt habe, mit ein." Laut eigenen Angaben ist Autoland das größte herstellerunabhängige Automobilhandelsunternehmen in Deutschland.

Christian Lindner war von 2021 bis 2024 Bundesfinanzminister. Außerdem fungierte er von 2013 bis 2025 als Bundesvorsitzender der FDP. Dass der bekannte Autofan Christian Lindner einen neuen Job in der Automobilbranche antritt, wurde Mitte November 2025 bekannt gegeben. "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer eingesetzt habe für die individuelle Mobilität mit dem Auto", sagte er kurze Zeit später bei einem Auftritt in der ARD-Talkshow "Maischberger". "Deshalb arbeite ich auch jetzt daran, dass das finanziell erreichbar ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer eingesetzt habe für den Mittelstand, weil mich dessen Unternehmergeist und Leistungsfreude immer beeindruckt hat." Im Januar 2026 wurde Lindner stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG.