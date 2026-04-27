Mitten in der Übergabe: Christian Lindner wird Konzernchef der Autoland AG

Christian Lindner soll in der Autoland AG mehr Verantwortung übernehmen. Der frühere Bundesfinanzminister wird zum Konzernchef des Automobilhandelsunternehmens.
Autoland-Gründer Wilfried Wilhelm Anclam hat verraten, welchen Posten Christian Lindner (47) bald übernehmen wird. Im "Autohaus"-Podcast erklärte er auf die Frage, ob mit seinem Mitarbeiter Lindner ein Nachfolger für ihn gefunden sei: "Ich würde hier nicht von einem Nachfolger sprechen, weil ich keinen Nachfolger suche." Das Unternehmen müsse in die Hände des Managements, und "der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden. Wir sind schon mitten in der Übergabe, es wird innerhalb des nächsten Jahres passieren."