Mitten in der Krebsbehandlung: Jessie J kündigt neues Album an

Jessie J wird Ende November ihr neues Album "Don't Tease Me With a Good Time" veröffentlichen. Die Ankündigung kommt kurze Zeit nachdem die Sängerin zahlreiche für den Herbst geplante Konzerte absagte. Sie muss nach ihrer Brustkrebsdiagnose erneut operiert werden.

"Das neue Album kommt am 28. November", kündigt Jessie J (37) in einem Video in ihrer Instagram-Story an. Auf ihrem sechsten Studioalbum "Don't Tease Me with a Good Time" sind unter anderem die Tracks "No Secrets", "Believe in Magic", "And the Award Goes To" und "Living My Best Life" zu hören, so die britische Sängerin.

"Es gibt signierte Sachen und es passiert eine Menge", freut sich die britische Sängerin und gibt an, dass Fans ihr Album auch auf Vinyl oder als CD vorbestellen können.

Ende August hatte Jessie J die Termine ihrer Tour in Großbritannien und Europa verschoben und Konzerte in den USA ganz abgesagt. Der Grund: Die 37-Jährige muss sich wegen ihres Brustkrebs einer erneuten Operation unterziehen. "Leider muss ich mich einer zweiten Operation unterziehen. Nichts Ernstes, aber sie muss bis Ende des Jahres abgeschlossen sein", sagte sie auf Instagram zu ihren Fans. "Das fällt mitten in die Tour, die ich gebucht hatte. Es tut mir so leid, ich bin frustriert und traurig, aber es muss mir besser gehen, ich muss geheilt werden."

Konzerte abgesagt

Die ursprünglich für Oktober 2025 geplanten Shows in Großbritannien und Europa finden nun im April 2026 statt. Die Tickets für USA-Konzerte werden zurückerstattet, hieß es in einer Pressemitteilung.

Im Juni gab Jessie J über die Sozialen Medien bekannt, dass bei ihr Brustkrebs im frühen Stadium diagnostiziert wurde. Sie sagte, dass sie die Diagnose vor der Veröffentlichung ihrer Single "No Secrets" im April erhielt.

"Ich war während der gesamten Zeit immer wieder bei Tests", fuhr sie fort und fügte hinzu, dass sie "nach dem Summertime Ball für eine Weile verschwinden" werde, um sich operieren zu lassen. Wochen später informierte sie ihre Fans, dass sie "sieben Wochen nach der Brustkrebs-OP" sei. "Ich bin noch mitten in der Genesung und mein Körper findet noch seinen Weg", sagte sie auf Instagram und teilte mit, dass eine weitere Operation nötig sei. "Aber ich liebe Musik und ich liebe mein Leben und ich möchte im Moment leben."

