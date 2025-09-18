Mitten in der Krebsbehandlung: Jessie J kündigt neues Album an

Jessie J wird Ende November ihr neues Album "Don't Tease Me With a Good Time" veröffentlichen. Die Ankündigung kommt kurze Zeit nachdem die Sängerin zahlreiche für den Herbst geplante Konzerte absagte. Sie muss nach ihrer Brustkrebsdiagnose erneut operiert werden.
"Das neue Album kommt am 28. November", kündigt Jessie J (37) in einem Video in ihrer Instagram-Story an. Auf ihrem sechsten Studioalbum "Don't Tease Me with a Good Time" sind unter anderem die Tracks "No Secrets", "Believe in Magic", "And the Award Goes To" und "Living My Best Life" zu hören, so die britische Sängerin.