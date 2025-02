Sie postet sich mit Babybauch: Sarah Engels (32) schwelgt in Erinnerungen an ihre letzte Schwangerschaft und enthüllt auf die Nachfrage eines Followers in einer Instagram-Story, dass sie sich noch weiteren Nachwuchs wünscht.

"Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer und wer weiß, was das Leben für uns noch bereithält. Schwanger zu werden, ein gesundes Baby zur Welt zu bringen ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das oftmals ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Es ist und bleibt ein Wunder", offenbart die Kölnerin ihre Sehnsucht nach einer weiteren Schwangerschaft und deutet an, dass sie es gern steuern würde. "Ein Wunder, dass man nicht planen kann. Der Körper selbst und so viele verschiedene Faktoren entscheiden, ohne dass du es beeinflussen kannst, wann und ob es der richtige Moment ist."

Lesen Sie auch

Dazu postet sich die Sängerin hochschwanger beim Tanzen, kurz nach der Geburt von Tochter Solea (3) und beim Babybauch-Shooting mit ihrem Mann, Fußballprofi Julian Engels (31). "Wie sehr ich es geliebt habe, schwanger zu sein? Sarah: Ja!", betont sie nochmals. Mit Musiker Pietro Lombardi (32) hat sie zudem Sohn Alessio (9).

Kinderwunsch inmitten des Anwaltsstreits mit Ex Pietro Lombardi

Ex-Ehemann Pietro Lombardi enthüllte Anfang Februar in einer Instagram-Story den Gipfel eines Streits mit Sarah Engels um den gemeinsamen Sohn. Sie habe eine Unterlassungserklärung gegen Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa (29) erwirkt. "Was da drin stand... Ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen", so der Sänger. Seine Lebensgefährtin soll demnach "nicht mehr den Namen meines Sohnes in den Mund nehmen".

In einem weiteren Clip enthüllt der Sänger, dass Rypa zudem die Anwaltskosten von Sarah Engels zahlen soll. "Und wenn sie Alessios Namen nochmal erwähnt, wollt ihr 25.000 Euro Strafe haben", zeigt er sich schockiert über das Verhalten seiner Ex-Ehefrau: "Das ist das wahre Gesicht!" Möchte die einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin mit den süßen Baby-News davon ablenken?